ВЕРБАС – Промоция „Правопису руского язика зоз правописним словнїком” проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши, „Малей историї Русинох” проф. др Ивана Попа и „Словнїка компютерскей терминолоґиї” проф. др Михайла Фейси отрима ше у просторийох Грекокатолїцкей церкви у Старим Вербаше на нєдзелю 25. септембра, после Служби Божей, хтора почина на 9 годзин.

За нащивительох обезпечени безплатни прикладнїки промовованих кнїжкох.

(Опатрене 21 раз, нєшка 21)