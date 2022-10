У вербаскей општини октобер у знаку стараня о менталним здравю

ВЕРБАС – У октобру, за нєполни мешац, у Вербаше и околних валалох вербаскей општини Совит за здравє орґанизовал 17 преподаваня на тему очуваня и унапредзеня менталного здравя зоз мотом „Старанє о менталним здравю: най то постанє дїйсносц за шицких”.

Циль Совиту за здравє општини Вербас бул обезпечиц можлївосц же би ше през вецей трибини и роботнї одвитовало на потреби гражданох и їх заинтересованосц за одредзени теми, и то на способ же би отримани трибини и роботнї були унапрямени ґу шицким старосним и цильним ґрупом. Єдно зоз остатнїх преподаваньох на тему „Анксиозносц у шицких рокох” отримане у Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше, а о тей теми бешедовал специялиста психиятриї др Желько Бибич.

По словох членїци Совиту за здравє општини Вербас анґажованей на реализациї того проєкту Мири Недич, на отриманих трибинох и роботньох були заступени рижни теми.

Теми за младих були о емоционалней интелиґенциї, емоционалней писменосци, нєвербалней комуникациї и о тих темох бешедоване на трибинох у Канцелариї за младих и у Ґимназиї „Жарко Зренянин”. Теми за особи стреднїх рокох мали у фокусу змоцньованє одпорносци при стретнуцу зоз стресом и промоцию капацитету за даванє системскей психолоґийней помоци на локалним уровню, як цо Совитовалїще за малженство и фамелию у Центру за социялну дїялносц лєбо Психолоґийне совитовалїще у Дому здравя „Велько Влахович”, дзе робя фахово особи едуковани за даванє помоци. За найстарших согражданох, у сотруднїцтве зоз Ґеронтолоґийним центром Вербасу и Червеним крижом Вербасу, орґанизоване преподаванє на тему деменциї и активносцох котри ю зопераю лєбо спомалшую.

Кед слово о менталним здравю, Недичова здогадла же гражданє вше маю потримовку у наведзених службох, при вибраному дохторови лєбо у Совиту за здравє, котри и надалєй свойо активносци будзе унапрямовац на орґанизацию таких и подобних трибинох и роботньох. Циль бул же би ше зоз вецей трибинами анимирало явносц и дзвигло свидомосц о потреби чуваня и змоцньованя менталного здравя, додала Недичова.

