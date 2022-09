Умар дипл. инж. Юлиян Пап (1943–2022)

НОВИ САД – Нєшка, 2. септембра, у шпиталю умар дипломовани инженєр Юлиян Пап, познати наш длугорочни новинар, публициста, просвитни роботнїк и польопривредни фаховец.

Юлиян Пап ше народзел у Руским Керестуре 3. децембра 1943. року. По законченей основней школи у Руским Керестуре и Кули, стредню польопривредну школу закончел у Зомборе и Футоґу. Польопривредни факултет и студиї английского язика закончел у Новим Садзе. По законченю студийох почал робиц як наставнїк английского язика у Основней школи „Петро Кузмяк“ у Руским Керестуре, алє пошвидко преходзи на длужносц новинара до Редакциї новинох „Руске слово“. По одслуженю войска враца ше до Редакциї, котра уж була преселєна до Нового Саду, и пошвидко постава редактор польопривредней рубрики у спомнутих новинох и заменїк главного и одвичательного редактора. У исти час сотрудзує и у часопису „Добро јутро“, чия редакция була у истим будинку дзе и „Руске слово“. Бул замерковани як фаховец за польопривреду и аґрарну политику та прешол на роботу до Вивершней ради САП Войводини, а отамаль до Покраїнскей конференциї ССРН Войводини, та до Союзней конференциї ССРН Югославиї, дзе робел по 1991. рок. Нажаль, пре нєсподзивану хороту, теди мушел пойсц до инвалидней пензиї.

Достал награду „Светозар Маркович – Тоза“ Дружтва новинарох Войводини за 1971. рок (за репортажу зоз Ковентрию у Анґлиї). Ма вецей дружтвени припознаня за вкупну роботу.

Алє, анї як пензионер нє преставал з роботу, на тот завод як публициста, прекладаталь и писастель. Писал прилоги з рижних обласцох за скоро шицки руски виданя и емисиї Радио Нового Саду на руским язику. Препознатлїви му гуморески з валалского живота Бачи Дюра з Керестура, теми зоз прешлосци Руснацох, стретнуца з людзми. Прекладал духовну прозу и поезию з анґлийского язика за часопис „Дзвони“, як и други тексти зоз шветовей литератури. Як активни член Дружтва за руски язик, литературу и културу участвовал у виробку даєдних руских словнїкох.

Достал Награду за приповедку дзецинского часопису „Заградка“ (2011), як и Награду часопису „Шветлосц“ за есеї и преклади зоз шветовей литератури (2014). З нагоди 75-рочнїци НВУ „Руске слово“ достал награду за литературу за дзеци „Михайло Ковач” (2020). Обявени му 9 кнїжки.

Юлиян Пап будзе поховани на нєдзелю, 4. септембра, на 15 годзин на керестурским теметове.

Вичная памят!

