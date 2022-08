Умар проф. др Янко Рамач

НОВИ САД – Професор доктор Янко Рамач, порядни професор на Филозофским факултету у Новим Садзе, смертельно страдал у транспортним нєщесцу всоботу 27. авґуста. Датум и час хованя будзе обявени познєйше.

Професор Рамач народзени 22. марца 1955. року у Руским Керестуре. Основну школу закончел у родзеним валалє, класичну ґимназию у Риме. Дипломовал историю на Филозофским факултету у Новим Садзе. Ступень маґистра наукох здобул на Филозофским факултету у Беоґрадзе. Докторовал на тему з историї Руснацох на Державним универзитету у Ужгородзе у України.

Од 1984. року робел на Филозофским факултету у Новим Садзе. Преподавал Историю Руснацох, Фолклористику и Културну историю Руснацох, а на последипломних студийох Руске питанє у стреднєй Европи у ХХ вику. На Филолоґийним факултету у Беоґрадзе преподавал предмет Културна история Українцох. Єден час тримал преподаваня и на универзитету у Нїредьгази у Мадярскей. На вецей заводи госцовал на универзитетох у України, Польскей, Словацкей и Горватскей. Участвовал на числених наукових конференцийох у жеми и державох стреднєй и восточней Европи. Його роботи наиходзели на вельке интересованє и позитивни одгуки медзи славистами и українистами.

Обявел пейц кнїжки и понад 100 наукови роботи, пририхтал за обявйованє велї значни историйни жридла. У своїх роботох ошвицел велї теми з дружтвеного, културного и привредного живота Руснацох у Южней Угорскей, односно у Югославиї. Поволуюци ше на документи, народну творчосц и звичаї, вше наглашовал же Руснаци часц українского народу.

Вєдно з братом Михалом преложел Святе писмо – Стари и Нови завит. За тото подняце папа Франциск одликовал го з Орденом Витяза святого папи Силвестра.

Бул оженєти зоз Анку народзену Кокавец. Маю три одроснути дзивки и пецеро унучата у хторих ше барз цешел.

Велї ґенерациї студентох паметаю го як ерудита, змиреного науковца хтори особлїво потримовал їх самостойни виглєдованя.

Вичная памят!

