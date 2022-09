НОВИ САД – Зоз Руского културного центру нєшка сцигла жалосна вистка. После крадкей алє чежкей хороти умар Томислав Горняк, длугорочни член РКЦ.

Томислав найвекше доприношенє дал у роботи клубу аматерох и у реализациї велїх културно-уметнїцких програмох, а тиж так бул и член екипох котри ше змагали на Спортских бавискох “Яша Баков”.

Хованє будзе отримане наютре (собота, 3. септембер) на 15 годзин на теметове у Петроварадину (при месту обрацаня автобуса число 3 и 9).

Вичная памят!

