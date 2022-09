Успих наших младих аматерох

РУСКИ КЕРЕСТУР⁄ВЕРБАС – Младша фолклорна ґрупа Домa култури Руски Керестур участвовала на Манифестациї „Панонски вашар” котри тирвал од 23 до 25. септембрa у Вербаше.

У рамикох тей манифестациї отримани 43. Фолклорни традициї Войводини и 13. Фестивал дзецинских жридлових ансамблох, а нашо млади аматере зоз „Варешковим танцом” указали свой талант и схопносц вєдно зоз аматерами з вецей як 150 местох Войводини.

Орґанизатор смотри Союз уметнїцкej творчосци аматерох Войводини и Културни центер Вербас, а покровителє фестивалу Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами и Општина Вербас.

(Опатрене 35 раз, нєшка 35)