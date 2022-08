Вчера закончени 15. Волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера закончени 15. Младежски волонтерски камп котри тирвал од 25. юлия, отримал ше по проєкту „За красши Руски Керестур 2022.ˮ, та робене на прикрашованю з малюнками мурика у Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”.

Тогорочни камп бул уметнїцкого характеру, а локалного по учашнїкох котрих було приявено 15, алє нє шицки участвовали на кампу цали час пре други активносци котри ше збили у истим чаше.

Прето робота нє докончена, алє ше на даяки способ предлужи у тим школского року, по словох Любици Няради предсидательки Туристичного здруженя Руски Керестур хтора була орґанизаторка кампу.

