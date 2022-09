Вербас часц кампанї Европски тидзень мобилносци

ВЕРБАС – Општина Вербас того року була часц кампанї Европски тидзень мобилносци, котру ше означовало од 16. по 22. септембер. Тота кампаня обдумана з цильом пориваня нємоторизованих файтох превозу у городох и промовованя здравих способох рушаня котри нє чкодза животному стредку.

З тей нагоди, заменїца предсидателя Општини Вербас и предсидателька Совиту за безпечносц транспорту апеловала на шицких гражданох же би вчерайши, остатнї дзень кампанї, препровадзели без автомобилох и през город ше рушали пешо, на бициґлох, тротинетох лєбо ролерох, з чим би дали потримовку кампанї Европски тидзень мобилносци.

Тота кампаня була нагода же би шицки гражданє, окреме млади, уживали у безпечним воженю бициґлох, тротинетох и ролерох, же би ше шейтали, понеже, як визначела Алексичова, важне же би ше на тот способ послало порученє же ше намагаме розтерховац улїчки од моторних превозкох шицких файтох. Потребне дац предносц здравим моделом рушан , заключела на концу предсидателька Совиту за безпечносц транспорту општини Вербас Тияна Алексич.

