Вишло авґустовско-септемберске число часопису МАК

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох вишло двочисло часопису МАК, у хторим „У фокусу” наявена „Водова фест” у Руским Керестуре, мож пречитац и о тим як того лєта преславени пол вика друкованя того мултимедиялного часопису за младих, а ту и рецензия и розгварка зоз младима авторами найновшого зборнїку поезиї и фотоґрафийох Ґенерация З@, 23. кнїжки у едициї MAKoff.

„МАК-ов колаж” приказує резултати анкети за младих о важносци попису 2022., а „Русинистика и я” представя двох бувших студентох Оддзелєня за русинистику.

У рубрики „Спорт и рекреация” Яна Варґова зоз Руского Керестура приповеда о єй путованю до Словацкей на бициґли, док „АЛТ шоу у МАК-у” понука розгварку зоз хореоґрафку Андрею Штефанко.

Од авґустовско-септемберского числа одвичательна редакторка мултимедиялного часописа за младих МАК дочасово будзе Андреа Медєши.

Медєшова на тим месце заменєла Маю Зазуляк Гарди, котра зоз часопису МАК прешла на место редакторки часопису за дзеци „Заградка“.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)