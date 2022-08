Запaлєло ше закрице на хижи у Чуроґу

ЧУРОҐ – У улїчки Светозара Марковича у Чуроґу, пондзелок вечар, коло 19 годзин, вибухнул вельки огень на хижи и на помоцним обєкту хтори ше находзи при хижи, кед експлодирал огень.

Вкупна поверхносц хтору залапел огень дзеведзешат квадратни метери, а закрице подполно згорело.

На терен такой вишли огньогасци зоз Жаблю, а до помоци им пришли и колеґове зоз Темерину. Сушедство тиж пришло помогнуц и по приход огньогасцох винєсли єдну часц меблю зоз хижи.

Гоч материялна чкода барз велька, на щесце, нє було покалїчених.

(Опатрене 27 раз, нєшка 27)