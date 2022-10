Здогадованя на профeсора др Янка Рамача

НОВИ САД – На Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе, пияток 30. септембра у Кино-сали отримани комеморативни сход пошвецени професорови др Янкови Рамачови котри траґично страдал у транспортним нєщесцу 27. авґуста.

У присустве фамелиї и найблїзших сотруднїкох и почитовательох проф. др Янка Рамача, на його фахову роботу на Филозофским факултету здогаднул продекан проф. др Миливой Аланович. Биоґрафию нєдавно настрадалого професора пречитала Ана Римар Симунович, а о його роботи як преподавача и його науковей роботи бешедовал Александер Мудри. На др Янка Рамача як историчара спред Оддзелєня за историю здогаднул проф. др Дюра Гарди, а о заєднїцки препровадзених фамелийних хвилькох бешедовал брат Михал Рамач.

Комеморацию орґанизовало Оддзелєнє за русинистику новосадского Филозофского факултету.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)