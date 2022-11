Жимска служба ЯКП „Комуналєц” порихтана дочека жиму

ВЕРБАС – Жимска служба вербаского Явного комуналного подприємства „Комуналєц” порихтана за роботу и за перши шнїг, констатоване вчера, 15. новембра, на порядним преверйованю порихтаносци дїловних и технїчних капацитетох вочи початку наиходзацей жимскей сезони, пренєсол општински сайт.

Традицийней смотри у кругу Дїловней єдинки „Чистота” присуствовали предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич, заменїца предсидателя општини Тияна Алексич, члени Општинскей ради Ивор Лукин и Срдян Станич, начальнїк Полицийскей станїци Вербас майор Деян Дробняк и директор ЯКП „Комуналєц” Иґор Шкундрич.

По словох предсидателя Роєвича, општина Вербас и того року зробела шицко цо потребне же би ше у наиходзацим периоду осиґурало преходносц шицких драгох котри у режиму отримованя локалней самоуправи.

Директор ЯКП „Комуналєц” Иґор Шкундрич надпомнул з тей нагоди же ше подприємство стара о преходносци 210 километери драгох, а же кед будзе требац Жимска служба будзе интервеновац и на драгох котри нє у єй компетентносци. Як додал, цалком порихтана и механїзация и роботнїки, уведзени дежурства, а обезпечене и достаточно материялу же би ше третирало драги. Роби ше у складу з Планом Жимскей служби за 2022/2023. рок, по приоритетох, же би гражданє могли нєзавадзано дойсц ґу шицким институцийом и же би ше транспорт нєзавадзано одвивал на шицких драгох.

