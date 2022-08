Змаганє високого ризику

РУСКИ КЕРЕСТУР – У другим колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю 21. авґуста, фодбалере Русина бавели змаганє на своїм стадиону процив екипи Соко зоз Новей Ґайдобри, хтору победзели з резултатом 3:1 (2:0), а ґоли дали – Боян Голик, Оґнєн Маркович и Янко Кулич.

Було то перше урядове змаганє тих двох екипох.

Перши ґол за Русин дал капитен Голик, хтори зоз шлєбодного бица „позберал павучинуˮ на госцуюцей капури. Бул то евроґол хтори ше ридко кеди видзи на наших теренох.

Еуфория навиячох ше за кратки час ище вецей звекшала кед о 4 минути Маркович дуплирал водство домашнїх. Лабду хтору достал у 16 метерох Маркович оштро биє до ґолу, трафя исте место дзе и Голик дал ґол, но його лабда була так оштро вдерена же аж вишла зоз ґолу, понеже поцильоване горнє желєзо хторе трима мрежу. Видзело ше як же Маркович потрафел место дзе ше сходза статива и горня греда. После 2:0 бавяче Русина дакус станули, госци оштрейше нападали, прецо ше им и удало зменшац предносц на 2:1.

Даскельо минути после того ґолу, госци оштро ришели нападац. У контри, Неманя Кулич оштро биє на ґол, нєодлуга ище лєпше бице мал и Саянкович, но резултат ше нє пременєл. Єден од 11 барз добрих бавячох Русина, млади Саянкович, сцека од свойого чувара, исти бавяч го валя з боку у 16 метерох и то бул пенал за домашнїх. Главни реализатор пенала бул Янко Кулич, чия лабда пошла на єден бок, а ґолман на процивни, и то було 3:1 за Русин.

З нєдзельового змаганя було би просто нєможлїве визначиц найлєпшого бавяча, понеже од ґолмана по лїве кридло шицки бавели безпрекорно, борбено, зоз максималним закладаньом.

Русин бавел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Александар Кочиш, Боян Голик, Владан Вуйович, Дуян Будински (Александар Тома), Деян Чернок (Лука Иличич), Неманя Кулич, Янко Кулич, Матей Саянкович (Александар Зорич), Оґнєн Маркович.

У шлїдуюцим 3. колу Русин на нєдзелю 28. авґуста госцує у Младенову, дзе одбави змаганє процив домашнєй Будучносци.

