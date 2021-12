Написани 25 проєкти и отримани седем роботнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ Зум платформи, 29. децембра, отримана Шеста порядна схадзка Роботного цела Проєктни биро. Схадзки присуствовали шесцеро члени Цела, а схадзки присуствовал и предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач.

На схадзки поднєшени звит о роботи Цела у тим року. Як поведзене на схадзки, у тим року отримани седем роботнї по наших местох – Новим Саду, Шиду, Руским Керестуре, Новим Орахове, Вербаше, Дюрдьове и Коцуре. Оценєне же роботнї були успишни, а на истих дефиновани дзепоєдни проблеми хтори буду ришени по шветох. У планє отримованє ище єдного кругу роботньох, як одредзованє конкретних особох у шицких месних канцеларийох НСР хтори би помогли у виборе конкурсох и конкретних потребох.

У записнїку зоз предходней схадзки Цела винєшени податок же у периоду марец-децембер 2021. року конкуроване з 25 рижнима проєктами. Очекує ше же буду обявени и нови конкурси на хтори ше пошлє апликациї. Пре епидемию ше велї проєкти мушелo кориґовац, а пре исту причину велї нє прешли. За дзепоєдни проєкти придати у 2021. року ище вше нє сцигол одвит.

Уж од початку нового року очекую ше конкурси ЕРАСМУС+, ЕУ, ИПАРД на хтори ше тиж пошлю апликациї. Же би апликациї були позитивно оценєни и прилапени, потребне же би ше одредзели партнере и финансийни ношителє проєктох.

На схадзки оценєне же у прешлим року, без огляду на очежани обставини, поробене вельо и же у каждим поглядзе нєзадовольству нєт места кед слово о роботи Роботного цела Проєктни биро.

