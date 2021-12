Национални совит вигласал ребаланс буджету

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера вечар, отримана порядна XX схадзка Нациналного совиту рускей националней меншини, после длукшого часу на живо. На схадзки прилапена векшина точкох дньового шору, окрем єдней, а штирогодзиновей розправи присуствовали 15 од 19 членох найвисшого орґану у рускей заєднїци.

По першей точки дньового шору, предсидатель Совиту, Борислав Сакач поинформовал присутних о активносцох у котрих участвовал и на яки способ представял Национални совит Руснацох у предходним периодзе, односно од 13. схадзки НСРНМ, та потераз. За исти период, присунти вигласали и прилапели записнїки зоз схадзкох котри були отримани на живо, прейґ зум платформи, або електронски.

Значна часц схадзки була пошвецена ребалансу буджету, та його обгрунтованю и розправи же прецо є потребни. Як дознаваме, ребаланс бул нужни, понеже настала розлика у планованих прилївох средствох, односно приходи у тим року були кущик менши як цо плановане, а плановане на основи прешлорочного буджету.

Надалєй, настал и звишок пенєжу пре нєреализоване плановане число активносцох и схадзкох НСРНМ и його орґанох пре пандемийну ситуацию, односно велї схадзки отримовани онлайн, або електронски, а ту и нєможлївосц реализациї активносцох Одбору за образованє. Звишок пенєжу на тот способ розпоредзени за драгово трошки и виплацованє надополнєньох учительком котри знїмали годзини, односно 500 динари по єдней годзини, понеже того року средства за тоту намену нєопредзелєни зоз висших инстанцох.

Члени совиту вигласали Одлуку о менованю о.д. предсидателя и членох УО Фондациї Fundatio Ruthenorum, а тоту функцию ище шейсц мешаци буду окончовац Мирон Сабадош зоз Дюрдьова, Юлиян Ковач зоз Шиду, Борислав Сакач з Нового Саду, Таня Арва Планчак зоз Руского Керестура и о. Владислав Рац зоз Коцура. Прилапена и Одлука о порушованю инициятиви за уводзенє руского язика за студентох Педаґоґийного факултету у Зомборе, а нєприлапени предклад за предсидателя УО Дома култури Руски Керестур, понеже пре задзекованє потерашнєй предсидательки Биляни Ковачевич, Скупштина општини Кула послала вимогу за даванє думаня, же би на тото место бул меновани Мирон Рамач. Найвецей зауваги на тото було же вимога нєдосц ясна, и же є послата без биоґрафиї кандидата.

