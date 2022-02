БЕОҐРАД – Нєшка, 11. фебруара, на 13 годзин, на РТС 1, у рамикох емисиї Грађанин, будзе емитовани интервю зоз предсидательом Националного совиту Руснацох Бориславом Сакачом.

То єден од сериялу у котрим ше представяю шицки национални совити и национални меншини хтори жию у Републики Сербиї. Интервю з нашим предсидательом Сакачом пририхтала Ивана Джамич.

