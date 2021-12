Розвивац медзисобни одношеня

БЕОҐРАД – Вчераа, 13. децембра, отримана схадзка у Амбасади Републики Словацкей на Новим Беоґраду, зоз заменїцу амбасадора Монику Подскланову Шугайдову и делеґацию Националного совиту Руснацох котру представяли, предсидатель Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович.

Теми були представянє роботи, значеня и улога националних совитох националних меншинох и наиходзаци попис жительства и обисцох у Републики Сербиї, бо заменїца амбасадора однєдавна на тей функциї. Потим кратки препатрунок рускей историї на тих просторох, а потим и детальне представянє нашого Националного совиту, шицких одборох и роботних целох, як и представянє Заводу за културу войводянских Руснацох. Тиж так предочене заменїци амбасадора же исную два документи – Меморандум о сотруднїцтве котри подписали Национални совит Словацох и Национални совит Руснацох, як и окремне спорозуменє котре подписала Пряшовска самоуправа и АП Войводина, як актуелни основни правни платформи.

Розпатрени рижни можлїви файти сотруднїцтва котри були до тераз вихасновани, алє предложени и нови, сучасни модалитети у рамикох структурних, кохезийних и других фондох котри иснуї у Европскей Униї, а котри и нам и им стоя на розполаганю. Констатоване же єст велї обласци у котрих би могло розвивац партнерски одношеня, од култури, прейґ информованя, аж по образованє.

