Стретнуце з новим шефом Мисиї Яном Братуом

РУСКИ КЕРЕСТУР – У шедзиску Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре, вовторок, 29. марца, до нащиви пришла делеґация Мисиї ОЕБС зоз єй новим шефом, амбасадором Яном Братуом. До нащиви пришло на амбасадорову инициятиву, котри ше сцел упознац з роботу и активносцами шицких националних совитох и меншинох у Републики Сербиї.

У щирей розгварки предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач представел на кратко историю Руснацох, нашу виру и образовну систему, як и функционованє одборох и роботних целох нашого Совиту. Окреме були представени нашо установи – НВУ „Руске слово”, дзе представени шицки виданя тей Хижи, потим Завод за културу войводянских Руснацох и його дїялносц, дзе окреме визначени актуални досяги у диґитализациї, як наприклад матични кнїжки, календари, нотни записи и други кнїжки, а окреме представени иновативни виртуални музей и наявена робота на виртуалних ґалерийох.

Потим представена образовна система дзе предсидатель НСР Сакач потолковал же од першей хвильки нашого приходу до Войводини ми пришли зоз паноцами и учителями и предлужели континуитет школства и за дзивчата и за хлапцох, та посцигнути и отримани високи уровень образованя, хтори тирва по нєшкайши днї, пре витворену образовну вертикалу, котра иснує лєм на тих просторох.

Детально пояшнєна и наша грекокатолїцка вира, хтора єдна з найважнєйших упорискох, окрем язика и обичайох, у очуваню нашого идентитета.

Предсидатель НСР Борислав Сакач после нащиви виявел же амбасадор Ян Брату бул импресионовани з нашима досягами и активносцами, прировнуюци их ґу другим националним совитом и окреме визначел же маме стратеґию и способ квалитетного спатраня нашей будучносци, як и отримованє традицийних вредносцох котри пестую и нашо млади.

(Опатрене 4 раз, нєшка 7)