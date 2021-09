У Арандєловцу ше отримує тренинґ о родней ровноправносци

АРАНДЄЛОВАЦ – Од вчера по соботу, у Арандєловцу ше отримує тренинґ за совити националних меншинох на тему „Ровноправно, женска моц пременки”, а на котрим Национални совит Руснацох представя секретар Таня Арва Планчак и Наталия Будински, а присутна и державна секретарка у Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа.

Вчера шицких присутних спред Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ привитала Ґордана Чомич, вєдно зоз Леонету Паєр спред Делеґациї Европскей униї и Милану Риканович спред Аґенциї Зєдинєних нацийох за родну ровноправносц.

Нєшка и наютре буду ше обрабяц вецей теми о родней ровноправносци як о основим людским праву, а будзе слова и о добрих праксох у обласци водзеня диялоґу и явного наступу.

