100 роки од народзеня о. Михайла Mакая

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 28. октобра, зоз вечаршу Службу Божу на 18 годзин и панахиду, означи ше 100 роки од народзеня керестурского пароха Михайла Макая.

О. Михайло Макай ше народзел 28. октобра 1922. року у Руским Керестуре. За священїка го 18. юлия 1948. року пошвецел дяковецки римокатолїцки владика Антун Акшамович. Два роки бул на постдипломских студийох у Риме, у Институту за духовносц.

Року 1998. поцагнул ше до пензиї, а 6. януара 2000. року умар у новосадским шпиталю. Поховани є у Руским Керестуре.

о. Михайло Макай – биоґрафия

