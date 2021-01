Цали валал од шпиваня гучал

Пожадаш, так, дакеди розмервиц давни памятки, зачириц ше до нїх и найсц дацо давно забуте, лєбо нє, можебуц лєм скрите под терху другей громади памяткох и числених рокох… Пожадаш, дабоме, найсц лєм красни памятки, алє вони нїґда нє сами, було их шицких файтох, алє тераз будземе о красших…

Здогаднєш ше и як, дакеди, на вельки швета, чаривно до обисца сцигло нове облєчиво, а пред тим нє було анї за хлєб. Затанцую памятки чаривни круг, та ше зоз забуца нараз зявя и одходи до платняри, та до шнайдера на проби и, вшелїяк и виход з дому, такой мацери под руку, паску швециц, лєбо по шпиваню. Прекрасни памятки скрити у рокох.

Єдна зоз тих котра вам у хвильки могла препоручиц праве тото прецо сце до платняри и пришли була Мелана, перше Паплацкова, а вец, уж роками Бодянцова, Кевеждийова. Тераз уж давно у пензиї, чистого паметаня и ясней думки може о своєй роботи, од школованя та по пензионерски днї, приповедац кельо лєм ви порихтани слухац. Вше зоз другого боку патрено, до дробнїцох котри виучела у Зомборе вєдно зоз ище осмерима зоз Руского Керестура. Були то, нажаль, и остатнї прави тарґовци. Окрем перфектного знаня о платну, а тарґовци ше теди школовали за напрям од першого дня, чи то було за роботу у желєзари, древари, платняри, будовательним материялу… Так ше и могло научиц праве найпотребнєйше, та и психолоґию купца, красне справованє, услужносц и шицко цо тому припада.

– Народзена сом у Керестуре, приповеда Мелана. Оцец Миронь бул кушнїр, мац Феброна ґаздиня, а бивали зме на дакедишнєй Дубровацкей, як Керестурци то воля повесц, на Водицовей улїчки. Дзеци на шоре, було праве тельо кельо було достаточно же би шицки були любени. Були мили и порихтани бавиц ше на Буячей долїни зоз шицкима, алє и помогнуц и подзелїц зоз найблїзшима шицко цо требало, од бриґох по бомбони.

– Гей, зоз дакус смутку у гласу котри одразу щезнул, ми були остатнї прави тарґовци. Тедишня „Слоґа” у Кули, а було то вельке подприємство за тарґовину зоз шицким, од огриви по вули за вишиванє, нас препознавала перше по успиху у школи и дзеки за роботу. Так, нам шицким штверим зоз

Керестура школованє плацели праве вони, а после того, такой поставели за тезґу робиц. Анї нє знам чи зме на бироу и були приявйовани, гвари наша собешеднїца.

УЧЕЛО ШЕ И ЗОЗ СТАВАНЬОМ ПО ПАЛЬЦОХ

– Трицец седем роки сом по два раз на дзень, стала за тезґу у платняри на Куртим шоре. Коло и попри нас, у Бобика, бул тиж Слоґа, дутян за колониял робу, и древара. Знали зме же зме єден колектив, та кед затребало, а було того ище кельо, помагац ше рушало без роздумованя. Шеф нам бул Емил Папгаргаї, алє його робота вецей була у паперох, набавки и орґанизованю зменох. Найвецей сом научела од Слави Пештиковей, одатей Дудаш, кед сом лєм подумала дацо нє так як требало, уж ми станула на пальци… Нє завадзало, алє ше так и научело шицко цо ше нє учело у школи. А на роботи ше нє шедзело, сохрань боже, муштерию на шедзаци дочекац. Нє як нєшка. После даскелїх рокох зме уж знали и цо хтора муштерия купи, лєбо лєм поопатрац пришла, або можебуц лєм на дакус бешеди зашла. Психолоґия тарґовини озда и тераз наука.

– Дружтво сом любела озда од родзеня, виросла сом як єдине дзецко у оца и мацери, алє там ми вше помоц бул братняк Дюра, роками у Швайцарскей, та зме одросли як найблїзши. Нє лєм же сом любела дружтво, алє вше, наисце вше, и писню, франту и танєц… Свашка сом була, кед добре паметам, найменєй на трицец свадзбох. Дом култури нам бул важни у одрастаню, танцовала сом у фолклору ище док го Силво Ґача водзел.

ПОМОЖ КАЖДОМУ, КЕЛЬО ЛЄМ МОЖЕШ

Вец пришла одаванка, фамелия, дзеци, а тераз, а оддавна, слава Богу, и унуки.

– Мушиш ше прилагодзиц ґу шицкому, нє мож швет оправяц спрам себе, наглас думка вимкла з души. Пришли роки кед зме свойо, вєдно зоз супругом Владом, котри роками бул у Церковним одборе, поробели и одробели, а пражнїни нє шмело буц.

Ратунок бул у Каритасу. Седемнац сом роки була волонтер, а и тераз кед треба, скоро напамят знам хто у валалє у потреби, у кого єст шицкого, а ради су то подаровац, та и така робота твори радосц у души и можеш и заспац и будзиц ше мирней души и чистого шерца – приповеда, як кед би судьбу власну вишивала, Мелана. То озда од родичох ище як чисти и справедлїви тал нашлїдзела. Помож шицким кельо лєм можеш, а шицко ци ше, кеди-теди и враци, так живот устроєни, так треба же би було, а так нам наклада и християнски живот и наука.

– Друженє ми, озда, найсвятше у живоце. Сушеди ци вше потребни и нужни, и мушиш их и любиц, и почитовац. То зме зоз моїм Владом, алє и синами, Владом и Славком, мали вше, и на Збегньове при Владових родичох док зме бивали, а и ту, на старей Вашарскей улїци дзе зме ше становели и будовали дальши живот – приповеда Мелана.

– Думам, а так то наисце, же и кед дакому подаруєш, та бул то лєм щири ошмих лєбо даяка дробнїца без пенєжнй вредносци, иншак дихаш. Живот достава прави смисел и радосц ма места у власним и живоце блїзких особох, алє и шицких других котри нам, можлїве, лєм дакеди блїзко, а вец щезню за свою судьбу.

КОЛЯДОВАНЄ ПРЕД ОТВОРЕНИМ ОБЛАКОМ

– Крачунски швета нам наисце найвекша радосц, цо пре саме Рождество, цо пре приход унукох, приповеда Мелана Бодянцова. А паметам як ми ходзели по шпиваню, лєм то други часи и други роки були. Озда лєм радосц иста.

Док зме були мали, ишло ше зоз оцом, пешо, од хижи до хижи, по сушедох, а вец по родзинох. После шпиваня шлїдзело Саночне. Аж так Рождество було наисце велїке и радосне. На саму Вилїю вечерало ше рибу и цо було,

а аж потим ше ишло радосц дзелїц зоз шицкима. А радосц нам була и єдно яблуко, суха грушка лєбо шлївка. Чоколади и помаранчата теди анї нє було, часи були вельо, вельо, худобнєйши. Нє раховал нїхто кельо зашпивал, алє келїм шпивал и винчовал. Шпивали зме на драже, пред отвореним облаком, як ми, так и шицки, и можеш задумац, гвари Мелана, яке то було кед по шицких улїцох и шорох коляда гучала як рика моцна, а шветочна и благословена…

ПОТЇХА У УНУКОХ

– Синове давно повирастали и маю свой хлєб. Од Владка маме и двойо унучата, кед би и вони уж нє були скоро свойо людзе. Теодора мастеровала дефектолоґию и уж зарабя свой хлєб, а Тадей при концу штреднєй школи, на информатики у Кули, а добре му идзе и у фодбалу у Русину – приповеда Мелана, вецей за себе.

