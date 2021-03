У Керестуре була промоция Словнїка компютерскей терминолоґиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 1. марца отримана промоция Словнїка компютерскей терминолоґиї автора проф. др Михайла Фейсу, у сали Месней заєднїци у Руским Керестуре.

Присутних привитал предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, Мария Дорошки пречитала часц богатей биоґрафиї автора, школярка Ґимназиї, Силвия Маґоч пречитала писню о мацеринским язику, а потим о Словнїку бешедовал сам автор.

Автор визначел же потреба за таким словнїком иснує од скорей, алє же є видати у правим чаше кед пре епидемиолоґийну ситуацию велї примушени функционовац онлайн. Фейса дзечнє предискутовал о Словнїку и о терминох котри ше у нїм нашли, а наглашел же є наменєни широкому кругу хасновательох. Шицки присутни достали на дарунок по єден прикладнїк Словнїка.

Промоция орґанизована и отримана у складзе зоз шицкима предписанями актуалней епидемиолоґийней ситуациї, та прето и число присутних було огранїчене.

(Опатрене 89 раз, нєшка 1)