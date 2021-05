Институт за явне здравє Войводини апелує на вакцинованє

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини , епидемийну ситуацию у Покраїни и далєй оценює як позарядову на териториї 45 општинох и городох.

Обачлїве зменшанє числа позитивних особох на корона вирус, на дньовим уровню то число дацо векше од 300 позитивни особи, а вкупно у Войводини, заключно зоз вчерайшим дньом єст 11 187 активни случаї. З того числа найвецей у Новим Садзе, 2 305 случаї, у Зренянину вецей як 1 000, док у шицких других општинох число менше од 1 000.

Институт апелує же би ше предлужело зоз актуалнима мирами пре зменшованє числа охорених од корона вирусу, як и пре лєгчейше функционованє здравственей системи.

Институт поволал гражданох же би ше вакциновали у наступним периоду.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)