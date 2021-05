Обявена и нова кнїжка за дзеци

НОВИ САД – Мелания Римар наша найплоднєйша руска писателька за дзеци. Тих дньох зоз друку вишла єй дзевята по шоре самостойна кнїжка за дзеци. Вона ноши наслов „Хто як сце” и наменєна є дзецом наймладшого возросту.

Окрем авторских кнїжкох, вона пририхтала збирку руских народних писньох за дзеци Когуцик ярабик и Антолоґию приповедкох за дзеци Драга до швета, як и двоязичну кнїжку (по руски и по сербски) познатих сербских поетох под насловом Чи ми верице – Да ли ми верујете. Велї єй писнї компоновани и виводзени на наших музичних фестивалох. Заступена є у вецей антологийох дзецинскей поезиї.

Рецензентка кнїжки др Даниела Тамаш о кнїжки гутори: „Тота кнїжка ма вецейдимензионални позитивни вплїв на розвой дзецка. З угла лоґопеда, можем замерковац же писньочки написани з єдноставним язиком, прилагодзеним дзецом у кратких и ясних виреченьох, поскладаних до розтанцованей рими цо дзецом лєгчейше прицагує и отримує увагу. Таки формулациї оможлївюю дзецом лєгчейше паметанє словох и цалих виреченьох у стиху. На таки способ ше олєгчує звладованє нових поняцох, як и їх хаснованє и рижнороднєйшє и креативнєйше комбинованє.”

Кнїжку мож купиц за 300 динари у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и у онлайн кнїжкарнї „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох. Видаванє кнїжки финансийно помогнул єден наш привреднїк.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)