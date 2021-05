Роман Миколи Шанти по українски обявени у Львове

ЛЬВОВ (УКРАЇНА) – Тих дньох у видавнїцтве „Априори” у Львове обявени роман Миколи Шанти „Панонске чудовиско”. Роман на українски язик преложел визначни українски писатель и прекладач Андрий Любка.

У роману автор пише о двох вельких нєщесцох хтори залапели Панонску ровнїну на хторей Русини жию уж длужей як 270 роки. Перше вельке зло то Шайкашска рация хтора ше одбула 1942. року у хторей, читаме у роману, погинул и писательов дїдо Данил Виславски, та з тим романом вон му дзвига памятнїк. Друге вельке зло то остатня война при розпадованю Югославиї хтора претаргла звичайни животи велїх, та и наших Руснацох у Вуковаре и околїску. Роман у началє обрабя тему пребачованя як условия за дальши нормални живот.

Микола Шанта наш руски писатель народзени 1959. року у Дюрдьове, вироснул и школовал ше у Вербаше и Новим Садзе. Пише поезию, прозу, есеї, драми, по руски и по сербски. Потераз обявел пейц кнїжки поезиї, три драми, два романи и єдну кнїжку есейох. Єден є од порушовачох християнского часопису „Дзвони”, сотруднїк портала „Збруч” у Львове, член редакциї часописа „Траґ” зоз Вербасу, сотруднїк видавательней хижи „Ґражда” зоз Ужгороду, сотруднїк шицких руских виданьох и дзепоєдних сербских часописох, а роби як одвичательни редактор Видавательного оддзелєня у НВУ „Руске слово”. Член є Дружтва писательох Войводини и Дружтва новосадских писательох.

Най зогаднєме, роман „Панонске чудовиско” у нас обявени 2017. року у видавательней хижи „Дневник” на сербским язику.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)