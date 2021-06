НОВИ САД – Нєшка на 19 годзин, у Руским културним центру у Новим Садзе, Союз Руснацох Українцох у Сербиї представи два кнїжки у виданю НВУ „Руске слово”.

Слово о кнїжкох „Розваляни салаш” др Янка Сабадоша и „Перли шветовей поезиї” Михала Рамача.

Нови кнїжки Видавательней дїялносци „Руске слово” обявени у априлу. Кнїжку „Розваляни салаш” финансовала авторова фамелия, а „Перли шветовей поезиї” Амбасада України у Републики Сербиї.

