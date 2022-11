Баловало ше до рана

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” орґанизовали свой пияти „Бал младих” хтори бул отримани прешлей соботи 12. новембра, у просторийох Дружтва.

Сход почал на 20 годзин, а за добру музику и веселу атмосферу бул задлужени Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”. Млади попри добрей музики мали нагоду достац рижни награди на томболи.

Главну награду, ваучер у вредносци од 20 000 динари у Ґиґатрону, достал Боян Штетин зоз Дюрдьова.

Шпивало ше и танцовало до ранших годзинох, а млади обецали же приду и нарок.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)