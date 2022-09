РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 4. септембра, у Служби Божей у Водици на 11,30 годзин означи ше Школярски дзень, з нагоди початку нового школского року.

Достац благослов можу достац школяре, штредньошколци и студенти, їх родичи и просвитни роботнїки зоз шицких наших парохийох.

Кажде хто жада, може зоз собу принєсц часц школярского прибору же би го священїк поблагословел. Заш лєм, найважнєйше присц и помодлїц ше за успишни нови школски рок.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)