Борис Варґа достал довириє УО за ище єден мандат

НОВИ САД – У просторийох НВУ „Русле слово” у Новим Садзе нєшка, 17. авґуста, отримана 86. схадзка Управного одбору. Схадзки присуствовали шицки члени Одбору, а по прилапйованю записнїку зоз прешлей схадзки, почала найзначнєйша точка Дньового шора – вибор директора за наиходзаци мандат.

На розписани Конкурс, хтори бул обявени у новинох „Руске слово”, сцигли прияви двох кандидатох – терашнього директора Установи др Бориса Варґи и мр Серґея Тамаша.

Спрам правилох Интерного медийного кодексу, заняти прешлого тижня на схадзки, накадзи обидвоме кандидати за тоту одвичательну функцию представели свойо плани и програми роботи, потримовку дали потерашньому директорови Борисови Варґови. Вон достал 11 гласи, а Серґей Тамаш 5.

Члени Управного одбору НВУ „Руске слово” на нєшкайшей схадзки єдногласно прилапели же би ше о кандидатох за тоту функцию гласало тайно. По оконченим гласаню и читаню гласох, резултат бул шлїдуюци: др Борис Варґа 5 гласи, мр Серґей Тамаш 4 гласи, односно за нового директора вибрани Борис Варґа з векшину гласох.

На схадзки порадзене же би ше нову зволало даскельо днї пред тим як ше подпише нове ришенє о поставяню за директора др Бориса Варґи. Теми о хторих би члени УО требали бешедовац одношели би ше на систематизацию роботи, коефициєнти, интерни конкурси, Интерни медийни кодекс и друге.

