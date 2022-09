Члени Дома култури Руски Керестур наступели на „Миклошевцох 2022”

МИКЛОШЕВЦИ/РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, 2. и 3. септембра, под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, општини Томпоєвци и Союзу Руснацох Републики Горватскей закончена 37. Манифестация „Миклошевци 2022”. Зоз тоту манифестацию означена 100-рочнїца културней дїялносци Руснацох у Миклошевцох. На тей програми, всоботу, у часци манифестациї „Поздрав ровнїни” участвовал и Дом култури Руски Керестур зоз своїма секциями.

Члени Дома култури Руски Керестур наступели зоз Старшу фолклорну ґрупу, чия руководителька Андрея Штефанко, Шпивацку дзивоцку ґрупу и Женску шпивацку ґрупу, котри пририхтала фахова руководителька Еуфемия Планкош, як и солистом Мирославом Малацком. Шицких их провадзел Оркестер „Юлиян Рамач Чамо” под руководством Кристияна Нярадийового.

Културна манифестация отворена зоз виставу уметнїцких малюнкох Владимира Провчия зоз Матуля и древорезу Еуґена Сопки зоз Петровцох, а у културно-уметнїцкей програми под назву „Шлїдом старих фотоґрафийох” означена 100-рочнїца културней дїялносци Руснацох у Миклошевцох.

Другого дня, всоботу, 3. септембра, предлужена култруно-уметнїцка програма „Поздрав ровнїни” на котрей участвовали фолкорни ансамбл Союзу Руснацох Републики Горватскей вєдно зоз другима ансамблами и як зме уж спомли, зоз госцами зоз Руского Керестура.

