Добри початок першенства за фодбалерох Бачки

ДЮРДЬОВ – У 1. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 21. авґуста, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами ФК Цемент, з резултатом 1:0.

Стретнуце нє було тельо чежке за домашнїх. Максимално ше закладали за кажду лабду на шицких часцох терена и бавели анґажовано и нападацки. Перши ґол и єдини на стретнуцу бул за Бачку, у 3. минути, а посцигнул го нови бавяч Небойша Баґич.

У другим полчаше фодбалере Бачки ше намагали отримац розлику у ґолох хтора посцигнута у першим полчаше. Початок єшеньскей часци першенства по резултату за Бачку почал добре, алє дзевец жовти картони на стретнуцу указую же на терену нє було присутне спортске справованє. Розуми ше же на бавячох вплївовала нєвигодна хвиля и шлїзкаци терен. Без огляду же було барз жимно, на Бачковим терену було вельке число публики хтора пришла потримац свой тим.

Бачка на початку єшенскей часци першенства на 4. месце на таблїчки зоз 3 бодами. У шлїдуюцим стретнуцу дюрдьовски фодбалере госцую у Степановичеву дзе их дочекаю фодбалере Омладинца.

