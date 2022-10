Додзелєни шпоргети загроженим фамелийом

ВЕРБАС – Вочи сезони зогриваня, a з нагоди означованя Шветового дня борби процив худобства, заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич обишла два социялно загрожени фамелиї зоз дзевецерима дзецми и донирала им нови шпоргети на древа и електрични шпоргети, а наймладших обрадовала зоз лакотками. У фамелиї Миливоя Вуянича єст штверо дзеци, у фамелиї Санї Ранкович пецеро дзеци, и шпоргети им помогню обезпечиц квалитетнєйше зогриванє през жиму.

По словох заменїци предсидателя општини Вербас, локална самоуправа роками инвестує значни средства за унапредзованє условийох живота шицких гражданох, а окреме є пошвецена обезпечованю потримовки социялно загроженим фамелийом.

За социялну и дзецинску защиту того року у буджету предвидзене 133 милиони динари, а за потримовку дзецом и фамелиї ше видвоює вецей як 50 милиони динари. Окрем того, општина Вербас лидер у ришованю вибеженских питаньох, и лєм того року ришене квартельне питанє за 26 вибеженски фамелиї – 14 ше пошвидко уселя до нових квартельох, а 12 фамелиї достали хижи зоз заграду, гварела Алексичова и здогадла же за остатнї шейсц роки квартельно обезпечени вкупно 103 фамелиї.

