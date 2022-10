Джамбасовим вибудована хижа

ДЮРДЬОВ – У юнию була порушана гуманитарна акция за вибудов хижи пейцчленей фамелиї Джамбас зоз Дюрдьова. Акцию порушали Райко Станкович и Мирко Тривунович, зоз своїма фирмами „Чакара промет” и „Фасада”, фамелиями и приятелями.

Хижа вибудована, а прешлого викенду є и закрита. Вшелїяк же роботи нє закончени, алє векша часц поробена.

Здогаднїме. Самохрани оцец Ненад Джамбас зоз Дюрдьова жиє зоз двома синами, од 8 и 6 роки, и мацеру у старей дослуженей хижочки без купатила. Кеди и як почали їх бриґи, члени фамелиї Джамбас нє знаю точно одвитовац, алє гваря же ше ситуация барз погоршала кед Ненада зохабела жена. Шицки штверо шпя у єдней хижи, на двох кавчох.

Нажаль, и старши и младши син маю проблеми зоз диханьом. Старши син ма ларинґитис, а младши ма астму, та ше медзи бависками у хижи може видзиц и пумпочка и инхалатор.

Ненад ма и оца хтори чува салаш за плацу и помага им кельо може, бо вельо пенєжи дава на лїки.

За случай тей фамелиї ше чуло кед их нащивела Гуманитарна орґанизация „Put, istina, život”. Од теди велї помогли же би ше живот тей фамелиї голєм дакус злєпшал, а Ненад достал роботу.

Шицки хтори сцу помогнуц можу ше явиц на числа телефона 063/562966 (Райко) и 064/3487216 (Мирко).

