Дзивоцка шпивацка ґрупа наступела у Мучоню

МУЧОНЬ (МАДЯРСКА) – Манифестация з нагоди дня валалу и осемсто трецей рочнїци од снованя Мучоню орґанизована всоботу, 6. авґуста. Домашнїх и госцох привитал посланїк у Народней скупштини Золтан Деметр и парох грекокатолїцкей церкви Петра и Павла у Мучоню Силард Сепеши.

На тогорочней манифестациї участвовала и дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. Вони у петнацминутовей програми виведли пейц руски шпиванки — ,,Студзенка”, ,,Там при старей студнї”, ,,Од Кракова”, ,,Вельо дзивки пожадали” и ,,Бетяр дзивочка”, а Валентина Салаґ и Мария Горняк одшпивали писню ,,Пайташки мойо”. Их на гармоники провадзел Иван Лїкар зоз Миклошевцох.

Внєдзелю, 7. авґуста, на Служби Божей у грекокатолїцкей церкви у Мучоню пошвецена церковна турня и парохия. Велька Служба Божа почала на дзешец годзин, а служел ю апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Мадярскей владика Атаназ Орос у сослуженю зоз парохом Силардом. Отец Силард гварел же му барз мило же на Служби Божей були и Дюрдьовчанє и подзековал им на тим.

Дюрдьовчанє мали нагоду нащивиц етно хижу у Мучоню и Казинцбарцик. То наймладши город у Мадярскей хтори вибудовани 1954. року, а праве ту жил и робел наш познати писатель Мирон Жирош.

(Опатрене 84 раз, нєшка 84)