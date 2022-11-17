КУЛА – Дзевяти Фестивал ручних роботох, домашнїх колачох и жимнїци будзе отримани у сали Мадярского културного центра „Непкер” (Йосипа Крамера 45) на соботу. 19. новембра од 10 до 17 годзин.
Як виявела предсидателькя Здруженя женох „Идея” Серафина Бики, здруженя женох и други викладаче котри активни на териториї општини Кула стретню ше соботу на Фестивалу.
Дополадня буду орґанизовани роботнї за младши и старши дзеци школского возрости котри зоз своїма учительками и наставнїками приду нащивиц Фестивал.
МНРО „Белава птица” порихта интерсантну програму зоз котру будзе участвовац на тим збуваню.
Фестивал орґанизує ЗЖ „Идея” и Туристична орґанизация општини Кула.