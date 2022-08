Фотоґрафия свидоцтво єдного часу

Ширши круг людзох нєдавно на Фестивалу „Мелодиї Руского двору” у Шидзе дознал же фотоґрафия дакедишнї гоби пароха у Шидзе о. Михайла Режака. Як єдна з провадзацих програмох Фестивала була отворена вистава 18 портретох хтори о. Режак виробел 70-их и 80-их рокох прешлого вику. Любов ґу фотоґрафиї о. Режак здобул ище док бул школяр у родним Руским Керестуре кед бул член фото-секциї у основней школи.

– Секцию водзел наставнїк Еуґен Кулеба, я мал свой фотоапарат и любел сом фотоґрафовац. Були то рижни подїї – подїї у школи, потим и звонка школи – оберачка паприґи, фодбалски змаганя, подїї з култури и др. У школскей лабораториї зме вирабяли слики – здогадує ше о. Михайло Режак.

З оглядом на тото же полюбел фотоґрафию ище у основней школи, тот гоби розвивал далєй як член фото-секциї Дома култури у Руским Керестуре, дзе теди члени були – Владимир Дадо Колєсар, Звонко Сакач, Дюра Винаї, Любомир Дудаш Инґе и Дюра Медєши. Слово о ґрупи младих людзох зацикавених до фотоґрафиї, хтори призначовали подїї у валалє як цо наприклад розберанє старого будинку Месней заєднїци, валянє старих хижох, преношенє Памятнїка ошлєбодзеня… Тиж фотоапарат призначовал и рижни подїї з вилєтох, з фодбалу, з културних стретнуцох, нє лєм у Руским Керестуре, алє и у других местох.

Цо ше дотика самих портретох, о. Режак нам гвари же нє лєгко сликовац портрети и же их вон зробел дзешка од 1970. по 1980. рок, и зачувал их по нєшка. Тиж нам гвари же зачувал и неґативи, а филми чува у єдней теки и кед би требало, и нєшка би могло виробиц фотоґрафиї.

– Чарно-била фотоґарфия ма свою ориґиналносц и свой вираз, а фотоґрафия у фарби уж нє ма таки упечаток и ориґиналносц. Алє технолоґия идзе напредок и оддавна вецей нєт чарно-били слики. Мило ми же людзе мали нагоду на Фестивалу у Шидзе опатриц портрети хтори сом давно зробел. Дакеди сом фотоґрафиї обявйовал и у часописох – „Руске слово”, „Нова думка”, „МАК” и посилал на рижни конкурси. Кед ше у КПД „Дюра Киш” радзели коло провадзацих програмох Фестивала „Мелодиї Руского двору”, о. Владимир Еделински Миколка предложел же би, медзи иншим, була и вистава портретох чиї я автор – гвари на концу о. Михайло Режак.

МИНИ-ФОТОҐРАФИЇ

Парох о. Режак нам одкрива же окреме любел вирабяц такволани мини-фотоґрафиї. Часто му инспирация за припатранє през обєктив фотоапарата и зазначованє було квеце, брамушки, мотилї и подобне. А окремну красоту таким знїмком давала чарно-била фотоґрафия.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)