Иван Медєши на Фестивалу сучасней литератури у Кошицох

КОШИЦЕ – У рамикох Фестивала сучасней литератири у Кошицох ЛиКЕ, на соботу 15. октобра у Всоботових дискусийох у @artforumkosice на 17 годзин будзе дискусия зоз Иваном Медєшом о його другей кнїжки прози „Вилковия” („Vilkovia”).

У дискусиї зоз Медєшом будзе участвовац и його видаватель Марош Воловар, а модератор будзе Павол Маркович.

Иван Медєши зоз Руского Керестура 2019. року лауреат престижней словацкей награди Анасофт литера, а його друга кнїжка прози „Вилковия” у финалним виборе од пейц кнїжкох за награду Анасофт литера у 2022. року.

