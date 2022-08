Явна розправа о Розвойним плану Општини по 8. авґуст

КУЛА – Термин за законченє Явней розправи о Розвойним плану Општини Кула за период 2022-2028 одредзени за 8. авґуст, а Явна розправа отворена 25. юлия того року.

Циль Явней розправи можлїви пригварки одн. предкладац вименки на Нарис Розвойного плану. Општинска управа поволала гражданох и идентификовала и заинтересовани субєкти за явну розправу, а у обласци свойого дїлованя, як цо економия и инфраструктура, дружтвени розвой, животни штредок и комунални услуги.

На сайту Општини Кула мож найсц документацию вязану за Розвойни план и Явну розправу, єст и евиденция заинтересованих, а ту ураховани и институциї, месни заєднїци, та и рускокерестурска, Национални совит Руснацох идзепоєдни валалски здруженя.

По тераз нє було даяки активносци хтори би оможлївели заинтересованим же би ше анализовало и часц Розвойного плану хтора ше одноши на Руски Керестур.

