Кандидати лїстини ,,Руснаци вєдно” у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” вчера отримана промоция кандидатох зоз виберанковей лїстини, число 1 ,,Руснаци вєдно” за предстояци виберанки за Национални совит Руснацох.

Йоаким Рац, перши на лїстини ше представел, а потим представел и присутних кандидатох Николу Кухара зоз Дюрдьова, Николу Папуґу зоз Вербасу, Михайла Пашу и Владимира Надя зоз Руского Керестура.

Кандидати присутним представели цилї за хтори ше буду намагац же би ситуация у нашей заєднїци була лєпша. Визначели же єден од главних цильох им будзе зачувац образованє на руским язику на шицких уровньох.

На концу поволал шицких же би 13. новембра вишли на виберанки.

(Опатрене 38 раз, нєшка 38)