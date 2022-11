Kандидати лїстини „Руснаци вєдно” у Шидзе

ШИД – У Руским доме, вчера отримана промоция кандидатох зоз виберанковей лїстини число 1 „Руснаци вєдно” за предстояци виберанки за Национални совит Руснацох 13. новембра.

Перши на лїстини Йоаким Рац ше представел, а потим вон представел и присутних кандидатох Маихайла Пашу, Владимира Олеяра и Сашу Палєнкаша зоз Руского Керестура и кандидатку Наду Хромиш Аничич зоз Шиду. Присутним Рац, представел и шицких кандидатох хтори ше находза на лїстини „Руснаци вєдно“.

Рац наглашел же ше тота лїстина заклада за афирмацию шицких Руснацох у местох дзе жию, потим за добре сотруднїцтво з локалнима смаоуправами, алє визначел же проблем нєдостаточна зацикавеносц младих же би ше уключели до дружтвеного животу же би шицки вєдно у подполносци хасновали права хтори держава Сербия оможлївює националним меншином.

Потим ше представели и други присутни кандидати и на концу Нада Хромиш Аничич поволала же би ше 13. новембра вишло на виберанки и же би гласаче дали довириє праве лїстини число єден.

