Керeстурска Школа на Сайму туризму

НОВИ САД – На 53. медзинародним сайме туризму у Новим Садзе, перши и други дзень ше медзи учашнїками Сайму представела и Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

Керестурска Школа достала нагоду участвовац на штанду Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, а делеґацию Школи предводзела єй директорка Наталия Будински, у хторей були и представителє професорох и школярох з туристично-готелиєрского оддзелєня и двоязичней ґимназиї хтори исную у керестурскей Школи.

Школа за свою презентацию порихтала, з помоцу 3д друковача, привязку за ключи у форми паприґи як сувенир, и вецей роботнї. Други дзень котри бул пошвецени ґастрономиї, Школа тиж представела и жимнїцу котру правели школяре у рамикох проєкту SALL.

На сайму хтори тирва од 17. по 19. новембер єст вецей як 250 учашнїкох зоз 14 жемох углавним з окруженя.

