Кирбай у римокатолїцкей церкви у Коцуре

КОЦУР – У римокатолїцкей церкви Шицки святи у Коцуре вовторок, 1. новембра, означени Кирбай, швето Шицких святих по григориянским календаре. Числени парохиянє того святочного дня нащивели римокатолїцку церкву и присуствовали на Служби Божей.

Кирбайску Службу Божу на 11 годзин служел о. Дєрдь Югас зоз Кули, а сослужели домашнї, управитель, о. Карло Сабадї, декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, як и парох и декан о. Тибор Жунї и капелан о. Душан зоз Србобрану. Святочносц того швета возвелїчана зоз молитву и шпивом присутних вирних, у провадзеню орґульох. Як то и обичай у коцурскей римокатолїцкей церкви, Служба Божа служена на мадярским и горватским язику.

У казанї о. Карло Сабадї здогаднул вирних же би ше на тот дзень помодлєли за шицких нєщешлївих, за шицких котри настрадали у войни котра и далєй тирва.

Парохиянє и того року на швето Шицких святих на гробох своїх милих покойних, на шицких валалских теметовох, палєли швички. Тот обичай превжали шицки валалчанє, та попри вирних римокатолїкох, швички палєли и вирни на гробох покойних на грекокатолїцким и на православним теметове.

(Опатрене 30 раз, нєшка 30)