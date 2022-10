Kолектив НВУ „Руске слово” у кампанї Попис 2022

НОВИ САД – После редакцийней схадзки, штварток 13. октобра занятим подзелєни пригодни маїци зоз надписом „Руснаци зме”, хтори до Установи принєсли члени Одбору за информованє при Националним совиту Руснацох.

Най здогаднєме, Одбор за информованє уж други мешац прейґ дружтвених мрежох поволує младих, алє и шицких других, же би ше вияшнєли як Руснаци, орґанизує наградни бависка, а цала кампаня будзе тирвац по конєц октобра, кед урядово Попис жительства будзе и закончени.

Активносци Одбору за информованє мож провадзиц на Фейсбук и Инстаґрам профилох.

