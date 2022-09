НОВИ САД – Оддзелєнє за русинистику новосадского Филозофского факултету на пияток, 30. септембра на 14 годзин у Кино-сали на Филозофским факултету, орґанизує комеморацию.

Най здогаднєме, проф. др Янко Рамач траґично настрадал у транспортним нєщесцу 27. авґуста 2022. року.

