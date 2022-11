Костельник жиє у наших нових литературних творох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурским Доме култури, 18. новембра, после отвераня вистави штирох уметнїкох зоз фамелиї Силвестера Макая зоз Коцура, отримана промоция нових кнїжкох хтори видала НВУ „Руске слово” того року.

О богатим видавательним змисту бешедовал Микола Шанта, редактор видавательней дїялносци у Руским слове, а Женска шпивацка ґрупа Дома култури под руководительством Еуфемиї Планкош шпивала писнї зоз текстами Гавриїла Костельника. Мож повесц же охабели барз красни упечаток вельочисленей публики зоз своїм уметнїцким шпивом. Здогдали на шпиванки хтори скоро же забути, а були барз популарни медзи нашим народом.

На тим вечаре свойо кнїжки зоз рецензентами представели Михал Рамач (У нас на салашу бул ґенерал), Любица Кнежевич (Монах и я), Владо Няради (Драмски колажи), Янко Павлович (Приповедки), Кристина Афич (Швет без сна), Олена Планчак Сакач (Медзи двома побрежями), Ирина Гарди Ковачевич (Трава, прах), Ксения Варґа (Керестурски калеидоскоп), тиж представени и дзецински кнїжки Цецилиї Мудри (Гунцут), Владимира Дудаша (Гибайце ше бавиц), Олесї Мудри Недич (Божа катичка).

Була то єдинствена нагода же би присутни дожили упечатлїви литературни вечар наших писательох, нашлїднїкох Гавриїла Костельника чийо мено ма наша културна манифестация.

