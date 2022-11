„Костельникова єшень” почала у школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Културна манифестация, 29. „Костельникова єшень” почала зоз двома промоциями нових кнїжкох за дзеци у виданю НВУ „Руске слово” у Школи „Петро Кузмяк”. През представянє нових виданьох школярох водзел Микола Шанта, редактор видавательней дїялносци у НВУ „Руске слово”, а початок промоциї бул пошвецени 75. роком дзецинского часописа „Заградка”, та о историяту того часописа школяром бешедовала редакторка Мая Зазуляк Гарди. За музичну часц ше остарала Кристина Афич, хтора на ґитари вєдно зоз школярами одшпивла и винчованку за родзени дзень „Заградки” и други популарни дзецински шпиванки.

Школяром на тот завод була представена дзецинска кнїжка Цецилиї Мудри „Гунцут”, Владимира Дудаша „Гибайце ше бавиц” и Оксани Мудри Недич „Божа катичка”. Авторе кнїжкох, окрем того же пречитали виривки зоз своїх кнїжкох, школяром бешедовали о часох у котрих вони росли, толковали им значенє старих руских словох… Промоция помогла писательом дзецинских кїжкох же би упознали своїх читачох, а дзецом була радосц же дознали хто и як им пише кнїжки.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)