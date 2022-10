РУСКИ КЕРЕСТУР – У трецей тогорочней акциї добродзечного даваня креви у Руским Керестуре, вчера 28. октобра, крев дали 14 гражданє од 15 кельо ше одволали на акцию.

По словох держурного лїкара одволанє солидне з оглядом на число жительох и общу ситуацию. Даванє креви у просторийох Месней заєднїци окончел Завод за трансфузию креви Войводини, у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Општини Кула.

Исти дзень после Керестура акция отримана и у сушедним Крущичу.

