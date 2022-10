ЛАҐ „Шерцо Бачки” шветочно означела рочнїцу

КУЛА – З нагоди 5 роки од снованя Локалней акцийней ґрупи „Шерцо Бачки” у шветочней сали СО Кула отримана Шветочна скупштина Здруженя, на котрей присуствовали руководзаци особи Здруженя, активни члени, госци и представителє локалней самоуправи.

На шветочней скупштини найвецей бешедоване о по тераз посцигнутих успихох у обласци потримовки малим поднїмательом, як и о планох за наступни период, о чим найвецей бешедовал менаджер ЛАҐ-у Боян Ковач.

Присутних спред локалней самоуправи поздравел предсдиатель Општини Кула Дамян Милянич котри медзи иншим визначел же ЛАҐ прави приклад добрей пракси и же Општина будзе потримовац таку дїялносц и надалєй, а шицко зоз цильом промовованя малих продуковательох котри члени ЛАҐ-у.

Локална акцийна ґрупа „Шерцо Бачки” добродзечне, нєпрофитне и нєвладове здруженє, а главни єй циль то длугорочни отримуюци розвой секторох значних за розвой подруча и посцигованє позитивного амбиєнту за роботу, отверанє нових роботних местох и окреме порушованє малих бизнисох, ширенє мрежи партнерствох и черанє истих або подобних искуствох, як у жеми так и у иножемстве, а шицко зоз главним цильом напредку и розвою руралней заєднїци за котру задлужени ЛАҐ.

Однєдавна, ЛАҐ ма отворену предавальню у Кули, дзе мож тарґовиц продукти членох ЛАҐ-у, котри препознати бренд у цалей кулскей општини.

