Лалитянє найлєпши у вареню рибового паприґашу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских рибарох „Колякˮ з Руского Керестура, всоботу 27. авґуста, по пияти раз орґанизовало змаганє у вареню рибового котлїка коло базену, на хторим титулу найлєпших достала екипа „Капорˮ зоз Лалитю.

Свойо кухарски моци мерали 20 екипи, число членох нє було огранїчене, а окрем домашнїх участвовали и екипи з Лалитю, Крущичу, Сивцу, Дюрдьова и Нового Саду.

Учашнїки ше зишли на 14 годзин, кажда екипа од орґанизатора достала по 3 кили очисценей риби, потьки, а єдине правило хторе кажда екипа мушела випочитовац то же би фаховому жирию, по 17 годзин, придала танєр з рибовим паприґашом на оценьованє.

Так, зоз тайним гласаньом, жири у составе Михайло Костелник и Никола Хрин зоз Керестура, як и Велько Влахович зоз Крущичу, принєсли одлуку же найсмачнєйши рибов паприґаш, хтори задоволєл шицки критериюми, уварела екипа „Капорˮ зоз Лалитю.

Побиднїцка пейцочлена екипа у составе – главни кухар Ярослав Валент, Янко Ламош, Павел Фабри, Ондро Чрєпок и Штєфан Ґрня, однєсла титулу найлєпших, а за 1. место окрем дипломи и найвекшого погара, достали и котлїк зоз ножками.

По оцени жирия, лєм за єден бод менєй, мала другопласована „Бандурова екипаˮ з Руского Керестура у чиїм составе були – Юлин Няради, Дзвоно Гайдук, Ириней Рац, Юлин Винаї и Любомир Хома, док екипа под назву „Парастиˮ у составе – Янко Чрєпо, Елемир Новта, Владо Роман и Никола Рац освоєла 3. место.

За освоєне 2. и 3. место, попри дипломох и погарох, були обезпечени и награди, по єден табуре и заглавчок, хтори обезпечела фирма „Комфортˮ, власнїка Иґора Раца.

