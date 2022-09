РУСКИ КЕРЕСТУР – Предсидателька Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох (НС) Олена Папуґа тих дньох кончела кампаню за наиходзаци Попис жительства 2022, на даскельо местох у Руским Керестуре.

По єй словох, Одбор свойо средства того року унапрямел на кампаню за Попис, та одлучене видруковац мотивуюци надпис на маїцох „Руснаци зме”. Маїци ше дзелї тим цо активни у нашей култури, спорту, або цо жадаю потримац припаднїкох нашей заєднїци же би ше з тей нагоди вияшнєли як Руснаци, з руским мацеринским язиком и нашей грекокатолїцкей вири.

Маїци з надписом „Руснаци зме” достали члени Женскей шпивацкей ґрупи Дому култури и Ґрупи женох на рекреациї у Спорскей гали, а того тижня Папуґова кампаню предлужи у Ґосподїнцох и Дюрдьове, по розпорядку яки направени у служби Националного совиту.

